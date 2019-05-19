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نهائي الكونفدرالية.. بث مباشر لمباراة الزمالك ونهضة بركان

الرياضة

الزمالك
الزمالك

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الزمالك

الكونفدرالية

نهضة بركان

يقوم موقع "المصريون"، بتقديم خدمة البث المباشر لجميع الأحداث الرياضية في العالم.

ويقدم اليوم بث مباشر لمباراة الزمالك ونهضة بركان في بطولة الكونفدرالية.

شاهد المباراة من هنا..


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