الخميس 02 مايو 2024
توقيت مصر 22:35 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شقيق ضحية "فتاة المقطم" يفجر مفاجأة عما حدث بين الفتاة وأخيه قبل مقتله

الكشف عن ما قاله كلوب لصلاح وتسبب في المشاداة بينهما

دولة جديدة تعلن قطع علاقتها مع إسرائيل بسبب غزة

طالبة تقتل شاباً في الشارع بالمقطم.. تحرش بها وضرب والدها

حضر لإقامة علاقة جنسية معها فاكتشف أنها رجل.. نهاية صادمة

سعيد: ضبطت زوجتي في حضن ابن الجيران "العيل" تحت بير السلم

ماذا يفعل لك الجن إذا نمت دون ملابس؟.. عالم أزهري يرد

مظهر شاهين: تقبيل حسام موافي يد "أبوالعنين" لا يتعارض مع الشرع

شرب منها النبي.. فيديو متداول لتفجر مياه بئر داخل المسجد النبوي الشريف

ميار الببلاوي تُصعد ضد داعية شهير اتهمها بالزنا.. والأخير مستعد اعتذر بشرط

شقيق ضحية "فتاة المقطم" يفجر مفاجأة عما حدث بين الفتاة وأخيه قبل مقتله

Capture
شقيق الشاب المقتول
الخميس، 02-05-2024 12:54 م

 

شهدت منطقة المقطم، واقعة مقتل شاب على يد ممرضة، بسبب معاكسة الشاب لها، فأنهت المتهمة حياته باستخدام قطر.

ومن جانبه كشف شقيق المجني عليه رامي، تفاصيل الواقعة، حيث قال إن بداية الواقعة عندما كان شقيقه ذاهبا من أمام منزل المتهمة، فحدثت مشاجرة بينه وبين أهل المتهمة، مشيرا إلى أنه كانت تربطه معرفة بشقيق المتهمة.

 

وأردف شقيق المجني عليه: أخو البنت شتمه، وبعدين هي وأبوها نزلوا، وأبو البنت قعد يشتم فيه وتطور الأمر بينهم لشجار بالأيدي، فجاءت أم البنت وشقيقتها وهي وتكاثروا على رامي، وضربته المتهمة بالكاتر فأنهت حياته.

 

وأضاف شقيق المجني عليه أن الأهالي نقلوه على المستشفى لكنه توفي قبل وصوله إلى المستشفى متأثرا بإصابته، مضيفا: المتهمة نشرت على فيس بوك إنها عملت كدا علشان رامي كان بيعاكسها، ودا محصلش، هي بتعمل كدا علشان الناس تتعاطف معاها.

 

وأشار إلى أنه كان هناك خلاف بين المجني عليه وبين شقيق المتهمة، وحرر رامي محضرا في شقيقها، فذهبت الأسرة وحررت محضرا كيديا بأنه تحرش بابنتهم، ومن هنا جاءت قصة تحرش المجني عليه بالمتهمة، مؤكدا أنها قصة مفتعلة لكسب تعاطف الناس.

إقرأ ايضا

Capture

طالبة تقتل شاباً في الشارع بالمقطم.. تحرش بها وضرب والدها

2022_8_2_11_37_0_603

حضر لإقامة علاقة جنسية معها فاكتشف أنها رجل.. نهاية صادمة

2018_11_20_8_14_3_423

سعيد: ضبطت زوجتي في حضن ابن الجيران "العيل" تحت بير السلم

أخبار متعلقة

تغ

حاولوا التقاط سيدة ألقت بنفسها من الطابق الرابع فوقعت على رؤوسهم بالعاشر من رمضان

2016-636124976631339063-133

لإشباع نزواتها.. عشرينية تجمع بين زوجين والنهاية صادمة!

IMG-20240402-WA0021

ماتوا جميعًا.. فيديو مروع طالب يدهس 3طلاب وسيدة في بورسعيد