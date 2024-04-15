زوجها يعمل في الخارج.. زوجة 17 عاماً تحمل سفاحاً من حماها بالدقهلية





عثر طبيب أسنان على طفل رضيع أمام منزله بمدينة نبروه في محافظة الدقهلية، وتم التوصل لهوية الأم ليتبين أنها حملت سفاحا من والد زوجها.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة نبروه، من طبيب أسنان ومقيم بمدينة نبروه بعثوره على طفل لقيط أمام منزله.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الطفل "ذكر"، مربوط الحبل السري، ويرتدي ملابس أطفال، وملفوف بعباءة حريمي، عمره يوم واحد، وحالته الصحية جيدة، يرتدي أسورة مدون عليها اسم الأم.

وتوصلت التحريات إلى والدة الطفل وتدعى "أماني.ال"، 17 عاما، ووضعت الطفل بأحد المستشفيات الخاصة.

بتقنين الإجراءات تم ضبطها وبمواجهتها أقرت واعترفت بارتكاب الواقعة وزواجها من" أ.ج.م"، 32 عاما، ويعمل بالخارج.

واعترفت بحملها سفاحا من والد زوجها "ج.م.أ"، 66 عاما، فلاح في أثناء سفر زوجها بالخارج، وعند اقتراب موعد الولادة توجهت مع والد ووالدة زوجها وتدعى "ن.أ"،50 عامًا، بأحد المستشفيات الخاصة وعقب وضع المولود وخشية افتضاح أمرهم وضع والدا الزوج الطفل فى مكان العثور عليه.

جرى ضبط المتهم وزوجته وبمواجهتهما أقرا واعترفا بمضمون ما جاء بأقوال المتهمة الاولى.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة والعرض على جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.