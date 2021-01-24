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يضع كاميرا مراقبة لتصوير زوجته ليلًا فاكتشف الكارثة

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الزوجة
 
الأحد، 24-01-2021 01:44 م المصريون

وضع رجل كاميرات لزوجةه داخل الشقة وأمامها، لتصوير ما تقوم به ليلًا، ليكتشفا سويًا المفاجأة الصادمة.
حيث نشرت إحدى مستخدمات TikTok وتدعى «سيلينا» من أمريكا، مقطع فيديو حصل على ملايين المشاهدات على المنصة بعدما شاهدت سلوكها الغريب أثناء النوم، والذي تدعي أنه يحدث دون علمها.
تقول سيلينا إنها ليس لديها أي فكرة عما يحدث وتكتشف ذلك فقط بعد مشاهدة اللقطات، ثم شاركت السلوك الغريب على الإنترنت ويجده الناس مضحكًا.
يُظهر مقطع حديث سيلينا تتصرف وتلعب وكأنها في حفلة بلياردو داخل حديقتها الأمامية، حيث وصفت المقطع بالسائرة خلال النوم.
علقت على الفيديو: "أتذكر أنني كنت أحلم بحفلة بلياردو"، وبالفعل تحركت وتصرفت على هذا الأساس، وقد تمت مشاهدته أكثر من 22 مليون مرة.
في مقطع الفيديو، يمكن رؤيتها تتعثر في المطبخ، وتغمغم في نفسها قبل أن تعود مع حفنة من علب المشروبات.
لكن بدلًا من شربها، تتوجه إلى الخارج وتبدأ في رميها بشكل انتقائي في الحديقة، كما لو كانت توزعها.
ثم عادت إلى الداخل لتجمع المزيد من المشروبات، وخرجت سيلينا مرة أخرى، وبدأت "توزع المشروبات"، لكن هذه المرة يتوقف أحد المارة ويراقبها بقلق بينما تستمر في التذمر على نفسها كالمجنونة.

 

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