الأحد 05 مايو 2024
توقيت مصر 10:24 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

هو فيه كده؟.. تعليق مفاجئ من لميس الحديدي على بكاء شيرين في الكويت

الرئة بـ 3 ملايين.. اعترافات صادمة لقاتل طفل شبرا

فيديو.. أمطار تحمل أسماكاً تتساقط في شوارع إيران

حاجة تكسف.. نجم الزمالك يثير الجدل بعد فوز الأهلي على الجونة بثلاثية

قرار رسمي جديد بشأن بشأن "زي المدارس" على مستوى الجمهورية

فيديو قلب السوشيال ميديا.. سيد عبدالحفيظ يسخر من ركلتي جزاء الأهلي والزمالك

إبراهيم سعيد: جوميز يطلب رحيل شيكابالا رسميا عن الزمالك

فيلم السرب يحقق إيرادات عالية في شباك التذاكر.. أكثر من 3 ملايين جنيه

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم

مهمة غير مسبوقة.. الصين تغزو الجانب البعيد من القمر

أول تعليق من نيشان بعد إعلان ياسمين عز حصولها على حكم ضده

AA1o3j1x
نيشان
السبت، 04-05-2024 10:08 ص نسمه عبد الوهاب
شارك الإعلامي اللبناني نيشان، متابعيه أحدث ظهور له عبر السوشيال ميديا، وذلك في أول تعليق منه بعد إعلان الإعلامية ياسمين عز حصولها على حكم قضائي ضده.
ونشر نيشان، صورة له، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "مخالطة العقول الواعية.. مُعافاة عقلية".
وكانت الإعلامية ياسمين عز، كشفت خلال الساعات الماضية عن صدور حكم لصالحها في قضيتها ضد الإعلامي نيشان على خلفية أزمتهما التي اشتعلت خلال تواجدهما على هامش "منتدى الإعلام العربي" في جلسة بعنوان "الإعلام والتريند"، وكان من المفترض أن تشارك "ياسمين" في الجلسة إلا أنها غابت عنها وسط انفعال "نيشان" وخروجه عن النص.

وكتبت "ياسمين"، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام": "صدر الحكم في 29-4-2024 بإدانة المتهم نيشان ومعاقبته لما نسب إليه من سب علني لشخصي أنا ياسمين عز، وصدر أمر من نيابة دبي بالقبض على المتهم نيشان تنفيذًا للحكم، كل التقدير والاحترام لقضاء دبي النزيه المنصف الذي أنصفني وردلي حقي".

إقرأ ايضا

2024_5_4_14_18_16_727

هو فيه كده؟.. تعليق مفاجئ من لميس الحديدي على بكاء شيرين في الكويت

download (1)

الرئة بـ 3 ملايين.. اعترافات صادمة لقاتل طفل شبرا

2188791_0

حاجة تكسف.. نجم الزمالك يثير الجدل بعد فوز الأهلي على الجونة بثلاثية