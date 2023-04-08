العثور علي جثة طفل وسط القمامة بالهرم....تفاصيل

السبت، 08-04-2023
02:13 م
نسمه عبد الوهاب
تواصل الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الجيزة
، جهودها لكشف لغز العثور على جثة طفل حديث الولادة وسط القمامة في منطقة الهرم.
تلقت الأجهزة الأمنية، مديرية أمن الجيزة
، بلاغا يفيد العثور على جثة طفل وسط القمامة بالهرم، على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ.
وبالفحص عثر على جثة طفل حديث الولادة، وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى العام، تحت تصرف النيابة .
ومن جانب أخر يقوم فريق بحث بإجراء التحريات ، وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بالمكان العثور على الجثة، وتحديد هوية الطفل. وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.