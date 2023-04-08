السبت 08 أبريل 2023
توقيت مصر 20:37 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الموعد الأخير للاستفادة من مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج

هاني الناظر يكشف سر شرب الشاي في إطالة عمر الإنسان

مفاجأة ..ميسي يوافق على اللعب بالدوري السعودي

عاجل.. تغيير مفاجئ في مكان إقامة عزاء الإعلامية شيرين الطحان

بيل جيتس ينشر صورته مع حفيدته ابنة المصري نائل نصار

العثور علي جثة طفل وسط القمامة بالهرم....تفاصيل

بالخطوات والشرح أسهل طرق تسجيل الوصول عبر الإنترنت

في المنزل والمدرسة.. مديرة مدرسة تغتصب طالبتين شقيقتين (صور)

محمد صبحي: لقاح كورونا يسبب العقم.. ومتخصص يرد

لماذا سخر الجمهور من مشهد محمد رمضان وأحمد داش؟

ADS
 

العثور علي جثة طفل وسط القمامة بالهرم....تفاصيل

72c0oXUU
صورة
Native
Teads
السبت، 08-04-2023 02:13 م نسمه عبد الوهاب
تواصل الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الجيزة، جهودها لكشف لغز العثور على جثة طفل حديث الولادة وسط القمامة في منطقة الهرم.
تلقت الأجهزة الأمنية، مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة طفل وسط القمامة بالهرم، على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ.
وبالفحص عثر على جثة طفل حديث الولادة، وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى العام، تحت تصرف النيابة .
ومن جانب أخر يقوم فريق بحث بإجراء التحريات ، وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بالمكان العثور على الجثة، وتحديد هوية الطفل. وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.
 

إقرأ ايضا

593

الإعدام لقاتلة والدتها بمساعدة عشيقها

maroc-100117

امرأة أفغانية متزوجة تشنق نفسها لتجنب رجمها بالحجارة على يد طالبان .تفاصيل

2022_10_17_14_27_20_75

ننشر أول صوره لقاتل زميلته في بور سعيد بعد رفضها الزواج منه