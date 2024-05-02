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سعيد: ضبطت زوجتي في حضن ابن الجيران "العيل" تحت بير السلم

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الخميس، 02-05-2024 10:49 ص

 

 

تقدم "سعيد ح." 41 سنة، سائق، بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، يطلب فيها طلاق زوجته لما وقع عليه من ضرر، مبررًا طلبه "شقتها بتخوني تحت بير السلم مع ابن الجيران اللي أصغر منها بـ 7 سنوات".

 

يقول الزوج في دعواه التي حملت رقم 2301 لسنة 2023: تزوجت منذ 9 سنوات من زوجتي بعد ترشيحها من أفراد أسرتي، حينها وجدتها ذات خُلق، فوافقت على الزواج وبعد عام تقريبا كنا قد انتقلنا إلى عش الزوجية، ولاحقنا رزقنا الله طفلة "ريماس" عمرها 7 سنوات الآن.

 

يضيف الزوج: "عشنا حياة زوجية جيدة كان يشوبها بعض الخلافات البسيطة والتي كانت غالبيتها بسبب مصاريف المنزل".

 

يكمل "سعيد": لاحظت على زوجتي خلال الفترة الأخيرة بعض التغيرات مثل اهتمامها الزائد بنفسها وخروجها المستمر من المنزل، وكلما تحدثنا سويًا كانت تفتعل أية أزمات وتترك المنزل.

 

تابع الزوج: التغير الذي حدث على زوجتي جعلني لا أفكر إلا في المتسبب في تغير حالها، حتى قررت متابعتها، وذات يوم قررت النزول من المنزل وعدم الذهاب للعمل وبعد فترة عدت إلى العقار الذي نسكن به، وما شاهدته كان سبب صدمتي فقد شاهدت زوجتي بأحضان "ابن الجيران" "كانت في حضن عيل صغير تحت بير السلم".

 

يختتم: زوجتي تركت المنزل بعدها ولم أتوصل إليها بعدها فقررت اللجوء إلى محكمة الأسرة ورفع دعوى طلاق للضرر، ولاتزال الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها حتى الآن.

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