الريال تراجع.. سعر الدولار اليوم في البنوك بعد الإجازة الرسمية

الأحد، 28-04-2024
01:54 م
استقر سعر الدولار
مقابل الجنيه في 9 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه الأربعاء الماضي قبل إجازة عيد تحرير سيناء.
سعر الدولار
في 9 بنوك
بنك الأهلي المصري: 47.85 جنيه للشراء، و47.95 جنيه للبيع.
بنك مصر: 47.85 جنيه للشراء، و47.95 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 47.85 جنيه للشراء، و47.95 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.85 جنيه للشراء، و47.95 جنيه للبيع.
بنك البركة: 47.80 جنيه للشراء، و47.90 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 47.85 جنيه للشراء، و47.95 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 47.80 جنيه للشراء، و47.90 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 47.85 جنيه للشراء، و47.95 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.95 جنيه للشراء، و48.05 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي
تراجع سعر الريال السعودي
مقابل الجنيه بنحو 15 قرشا خلال تعاملات الأيام الماضية.
سعر الريال
البنك الأهلي المصري: 12.75جنيه للشراء، و12.78 جنيها للبيع، بتراحع 12 قرشا للشراء والبيع.
بنك مصر: 12.76جنيه للشراء، و12.87 جنيها للبيع، بتراجع 12 قرشا للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 12.77جنيه للشراء، و12.78 جنيها للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 12.70جنيه للشراء، و12.78 جنيها للبيع، بتراجع 13 قرشا للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 12.7جنيه للشراء، و12.78 جنيها للبيع، بتراجع 15 قرشا للشراء والبيع.