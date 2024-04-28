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الريال تراجع.. سعر الدولار اليوم في البنوك بعد الإجازة الرسمية

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الريال تراجع.. سعر الدولار اليوم في البنوك بعد الإجازة الرسمية

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الدولار
الأحد، 28-04-2024 01:54 م


استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه الأربعاء الماضي قبل إجازة عيد تحرير سيناء.

سعر الدولار في 9 بنوك
بنك الأهلي المصري: 47.85 جنيه للشراء، و47.95 جنيه للبيع.

بنك مصر: 47.85 جنيه للشراء، و47.95 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 47.85 جنيه للشراء، و47.95 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.85 جنيه للشراء، و47.95 جنيه للبيع.

بنك البركة: 47.80 جنيه للشراء، و47.90 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 47.85 جنيه للشراء، و47.95 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 47.80 جنيه للشراء، و47.90 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 47.85 جنيه للشراء، و47.95 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.95 جنيه للشراء، و48.05 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي
تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه بنحو 15 قرشا خلال تعاملات الأيام الماضية.
سعر الريال
البنك الأهلي المصري: 12.75جنيه للشراء، و12.78 جنيها للبيع، بتراحع 12 قرشا للشراء والبيع.

بنك مصر: 12.76جنيه للشراء، و12.87 جنيها للبيع، بتراجع 12 قرشا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 12.77جنيه للشراء، و12.78 جنيها للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.70جنيه للشراء، و12.78 جنيها للبيع، بتراجع 13 قرشا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 12.7جنيه للشراء، و12.78 جنيها للبيع، بتراجع 15 قرشا للشراء والبيع.

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