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مصطفى الفقي: مصر سترسل قوات عسكرية إلى الصومال لمواجهة إثيوبيا في هذه الحالة

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مصطفى الفقي
الأربعاء، 24-01-2024 01:48 م


قال الدكتور مصطفى الفقي: إن كل الدول الإفريقية تقدر ما فعلته مصر على مر التاريخ للقارة، مشيراً إلى أن مصر لها إسهامات ضخمة جدا فى استقلال معظم الدول الإفريقية.
وأضاف الفقى خلال حواره لبرنامج يحدث فى مصر المذاع على قناة ام بى سى مصر: إن أى عربى يريد أن يبرز عروبته لا بد أن يتجه إلى إفريقيا ويبرزها، مبينا أن الجميع لا ينسى موقف جنوب إفريقيا فى محكمة العدل الدولية من أجل القضية الفلسطينية.
وأوضح أن هناك ارتباط قوى بين مصر وكل الدول الإفريقية ولها دور تنموى وسياسى بارز، لافتا إلى أن السودان لها عمق حضارى رغم الأزمات التى يعانيها.
وشدد على أن الصومال لها تاريخ وإرث عربى لا يمكن نسيانه، موضحا أن إثيوبيا تترصد الصومال ولها أطماع منذ سنوات.
وتابع: الصومال فى منطقة حساسة وهامة من العالم ولها علاقات تاريخية مع مصر، مشيراً إلى أن إثيوبيا تحاول حماية نفسها من مختلف الجهات فى حين أن مصر لم تفكر فى أى رد عسكرى ضدها.
وأشار إلى أنه يجب على الاتحاد الإفريقى أن يتحرك فى ملف تقسيم الصومال، لأن إثيوبيا تريد خلق القلاقل فى القارة.
وأكد أن مصر من سياستها عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول ولكنها قد تتدخل لحماية مصالحها، مشيرًا إلى أن الصومال عضو فى اتفاقية الدفاع المشترك ولها حق التعامل مع كل دولة عربية بشكل منفرد.
وتابع: فى يوم من الأيام، كان هناك وحدة كنسية بين مصر وإثيوبيا ولكن الحركة الصهونية كان لها تأثير كبير على العلاقة، مشيرا إلى أن إرسال قوات للصومال أحد الخيارات التى قد تلجأ إليها مصر ويعد ذلك رسالة قوية.
ونوه إلى أن مصر أبدت انزعجها بشكل واضح بالسياسة التى تنتهجها إثيوبيا وتمس المصالح المصرية، مؤكدا أن مصر تنتهج مبدأ الدبلوماسية الاستباقية للدفاع عن مصالحها فى القارة.
واختتم: علينا أن نلجأ إلى الدبلوماسية المباشرة والتطرق لملف الصومال فى الجامعة العربية بشكل مقتضب.

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