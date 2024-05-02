الخميس 02 مايو 2024
توقيت مصر 07:12 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مظهر شاهين: تقبيل حسام موافي يد "أبوالعنين" لا يتعارض مع الشرع

شرب منها النبي.. فيديو متداول لتفجر مياه بئر داخل المسجد النبوي الشريف

ميار الببلاوي تُصعد ضد داعية شهير اتهمها بالزنا.. والأخير مستعد اعتذر بشرط

الحكم في قضية اتهام منى عراقي بالتحرش بعامل في القناة

الشرطة الكويتية توقع بـ حليمة بولند في كمين محكم

أول تعليق من الصحة على كارثة "أسترازينيكا"

بعد ارتفاعه أمس.. سعر الدولار اليوم في البنوك والسوق السوداء

شاهد لحظة اعتناق ناشط أمريكي الإسلام خلال مظاهرة داعمة لغزة

يطلب تطليق زوجته: عودت من العمل فوجدتها ترسم وشم لرجل في مكان حساس

فضيحة في مدينة نصر.. يعاشر شقيقته حتى أنجبت سفاحاً

الحكم في قضية اتهام منى عراقي بالتحرش بعامل في القناة

download (2)
منى عراقي
الخميس، 02-05-2024 02:43 ص

أصدرت المحكمة حكماً يقضي بحبس صاحب شركة سنة وكفالة 5 آلاف جنيه، بعد تقدمه بدعوى يطالب فيها بفسخ عقد الإعلامية منى عراقي وادعائه تحرش الإعلامية بأحد العاملين بالقناة.

وفي التفاصيل، فقد أوضح دفاع الإعلامية إن المتهم ادعى أنها تحرشت بعامل في القناة، وأقام دعوى أمام المحكمة لفسخ العقد بينها وبين الشركة المسؤولة، وذلك بهدف تهربه من المبالغ المادية المتفق عليها لصالح الإعلامية.

وأشار إلى أن المتهم قدم إلى المحكمة "فلاشة"، وعندما اطلعت المحكمة عليها رفضت جميع محتواها وأيدت الحكم بحبسه سنة في سب وقذف والتشهير بالإعلامية منى العراقي.

إقرأ ايضا

2382833_0

مظهر شاهين: تقبيل حسام موافي يد "أبوالعنين" لا يتعارض مع الشرع

images

شرب منها النبي.. فيديو متداول لتفجر مياه بئر داخل المسجد النبوي الشريف

download

ميار الببلاوي تُصعد ضد داعية شهير اتهمها بالزنا.. والأخير مستعد اعتذر بشرط