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فيديو.. حكم قضائي بإخصاء خمسيني هتك عرض طفلة وحملت منه سفاحاً

ج
المتهم
الإثنين، 29-04-2024 11:38 ص

 

قضت المحكمة الجزئية بلويزيانا الأمريكية بإخصاء رجل يبلغ من العمر 54 عامًا جسديًا، بالإضافة إلى عقوبته، بعدما اعترف بالذنب بتهمة اغتصاب فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا. مما أدى إلى الحمل.

وكشفت القناة الإخبارية في لويزيانا " WAFB 9 " ، أن مكتب عمدة ليفينغستون باريش كان بدأ التحقيق في الواقعة في يوليو 2022 بعد أن أخبرت امرأة شابة المحققين أن سوليفان اغتصبها عدة مرات عندما كان عمرها 14 عامًا، مما أدى إلى حملها. وصدر أمر بإجراء اختبار الحمض النووي أثناء التحقيق، والذي قال المسؤولون إنه أثبت أن سوليفان تسبب في حملها .

أفاد المحققون أن سوليفان قام بإعداد الضحية واستخدم التهديدات بالعنف ضدها وضد عائلتها لمنعها من الكشف عن عمليات الاغتصاب.

وأعلن مكتب المدعي العام سكوت بيريلوكس أن جلين سوليفان الأب، 54 عامًا، من سبرينغفيلد، أقر بالذنب يوم الأربعاء 17 أبريل، في أربع تهم بالاغتصاب من الدرجة الثانية. حكم القاضي ويليام دايكس على سوليفان بالسجن لمدة 50 عامًا، وكان مطلوبًا إخصاؤه جسديًا.

 


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