آخر الأخبار

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وفاة المنتج ميدو منيب بشكل مفاجئ

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فنانة سعودية تثير ضجة: «الله يحرق قلبك زي ما حرقتي قلبي على زوجي»

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شاهد آخر صورة للملك عبدالعزيز قبل وفاته

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