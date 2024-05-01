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بعد ارتفاعه أمس.. سعر الدولار اليوم في البنوك والسوق السوداء

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بعد ارتفاعه أمس.. سعر الدولار اليوم في البنوك والسوق السوداء

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الدولار
الأربعاء، 01-05-2024 01:30 م


شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري استقراراً اليوم الأربعاء 1 مايو 2024، وذلك في كل من البنوك الرسمية والسوق السوداء، بعد ارتفاعه خلال الأيام الماضية.

 

سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنك المركزي

 

سجل سعر الدولار بالجنيه المصري في آخر تحديث البنك المركزي: 47.79 جنيهًا للشراء، و47.89 للبيع.

 

سعر الدولار اليوم الأربعاء 1-2- 2024 في البنوك الحكومية

 

سعر الدولار اليوم الأربعاء البنك الأهلي سجل: 47.8 جنيهًا للشراء،مقابل 47.9 للبيع.

 

سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنك مصر سجل: 47.8 جنيهًا للشراء، و47.9 للبيع.

 

سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنك الإسكندرية سجل: 47.8 جنيهًا للشراء، و47.9 للبيع.

 

سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنك القاهرة سجل: 47.8 جنيهًا للشراء، و47.9 للبيع.

 

سعر الدولار بالجنيه اليوم الأربعاء 1 مايو في البنوك الخاصة

 

سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنك التجاري الدولي سجل: 47.8 جنيهًا للشراء، و47.9 للبيع.

 

سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنك البركة سجل: 47.8 جنيهًا للشراء، و47.9 للبيع.

 

سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنك أبوظبي الإسلامي سجل: 47.8 جنيهًا للشراء و47.9 للبيع.

 

سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنك قناة السويس سجل: 47.8 جنيهًا للشراء، و47.9 للبيع.

 

سعر الدولار في السوق السوداء الآن اليوم الأربعاء لحظة بلحظة

 

سجل سعر الدولار الآن السوق السوداء أو السوق الموازي اليوم 47.98 جنيهًا للشراء، و48.10 للبيع.

 

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