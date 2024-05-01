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يطلب تطليق زوجته: عودت من العمل فوجدتها ترسم وشم لرجل في مكان حساس

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يطلب تطليق زوجته: عودت من العمل فوجدتها ترسم وشم لرجل في مكان حساس

عقاب-رسم-الوشم-على-الجسد-في-الدنيا-والاخرة-1
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الأربعاء، 01-05-2024 01:04 م

تقدم" طارق. ح"، 33 سنة، بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، يطلب فيها تطليق زوجته، مبرراً طلبه: " بترسم وشم للرجالة في أماكن حساسة ".

يقول الزوج في دعواه التي حملت رقم 2399 لسنة 2023: تزوجت من"هالة. ح"، 29 سنة، ربة منزل، بعد ترشيحها من بعض الأقارب وعندما قابلتها وجدتها سيدة بشوشة، فهي لم تحصل على شهادة دراسية لكنها تعمل في مجال الرسم على الجسد "الحنة".

يكمل الزوج: "بعد الزواج لاحظت على زوجتي أنها تفعل ما بوسعها من أجل إسعادي، بجانب ذلك كانت تعمل على تطوير عملها فتحولت من رسم الحنة إلى رسم الوشم على الجسد، وكان ذلك داخل محل نملكه أسفل منزل الزوجية، تركتها تفعل ما تريد، فهي هواية محببة لها وهي تعشق الرسم، كما أنني كنت أظن أن الأمر نسائي بحت أي أن كل زبائنها من السيدات".

يواصل "طارق" قصته قائلاً: "في أحد الأيام خلال عودتي من العمل مررت على المحل كي أطمئن عليها، ولكن صدمت بمفاجأة حيث رأيتها تقوم برسم الوشم بمنطقة حساسة لشاب بالمنطقة، لم أتمالك أعصابي فطردت الشاب من المكان وتعديت عليها بالضرب والسب، فردت علي: "شغلي وأنت عارف إنى برسم وشم من قبل ما نتزوج"، ثم رحلت إلى منزل أسرتها".

يختتم: بعدها لجأت إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس لرفع دعوى تطليق للضرر منها ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها حتى الآن.

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