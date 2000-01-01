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ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم

وصلة رقص لـ شمس الكويتية على «عاش سلمان» خلال رحلة سياحية (فيديو)

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ظاهرة فلكية يشهدها العالم اليوم لمدة 5 ساعات

" ترامب " يثير الجدل مرة أخري بخصوص لقاح " كورونا "

اشتباكات بين القبائل في تونس ..وهذا قرار الحكومة

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

تعليق صادم من يسرا اللوزي على صورتها بدون ملابس

العثور على فنانة شابة جثة ملطخة بالدماء على سريرها

شيكابالا يصدم مرتضى منصور برد ناري (صورة)

الحياة السياسية

وزيرالسياحة و فاروق حسني و زاهي حواس

ينشر لأول مرة ..فاروق حسني يكشف سبب خروجه من مكتب اليونسكو

الفنان محمد رمضان

محمد رمضان أمام لجنة سيادية للتحقيق.. شاهد التفاصيل

طبيب الغلابة

عيادة طبيب الغلابة تفتح أبوابها من جديد.. مفاجأة بالتفاصيل

الحياة السياسية

الكمامة كورونا في مصر

4 أعراض جديدة تعني إصابتك بكورونا

طارق شوقي وزير التربية و التعليم

مفاجأة سيتم تطبيقها اليوم علي المدارس ..يفجرها وزير التعليم

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تأجيل استلام ثاني شحنات عقار "كورونا"

ضاحي خلفان

خلفان يطالب بضم إيران و إسرائيل إلي جامعة الدول العربية

الإعلامي أحمد موسى

موسى محذرا : الأيام الجاية في قلق

الإعلامي عمرو أديب

أديب: " الشغلانة دي المفروض مشتغلهاش "

بائع المناديل

رسالة مؤثرة من بائع المناديل لرئيس

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شاهد ماذا فعل السيسي مع سائق تاكسي استوقفه بالشارع

الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية

المفتي: نحن أمام 4 أمراض جديدة ضربت الشعب المصري

هالة زايد وزيرة الصحة

وزيرة الصحة: "دي حاجة مايتردش عليها"

ترامب

ترامب يهاجم المحكمة العليا بألفاظ غير لائقة

عبد الخالق عبدالله

مستشار بن زايد يفجر مفاجأة مدوية عن العلاقات مع قطر: هناك إجماع على هذا القرار

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تعليق ناري من أحمد حسن بعد الاعتداء على أيمن يونس

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"الزراعة" تعلن موافقة الإمارات على استيراد الماشية الحية من مصر

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مسئول سابق :"إحنا بنولد دولة كل سنة"

وكالة الفضاء المصرية

تفاصيل تصنيع قمرين صناعيين بمصر

هالة زايد

الصحة توضح تفاصيل توزيع لقاح كورونا بالمجان

الشعراوي

"كان نفسي أكون مذيع".. رجل استضافه الشعراوي 3 أيام بيته .. من هو

الإعلامي أحمد موسى

موسى: "إحنا بنشتغل في صمت"

السيسي

إعلامي :"السيسي دافع عن سيد الخلق خلال زيارته عن فرنسا "

اللواء أشرف أمين

خبير أمني منفعلا : دا مبيحصلش غير في الكباريهات مع الراقصات

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بعد وفاة 6 أشخاص حصلوا على لقاح كورونا.. أستاذ مناعة يفجر كارثة

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انتشار كورونا بحديقة الحيوان.. ومسئول بدأنا مرحلة الخطر

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قرار جمهوري بعزل نائب رئيس مجلس الدولة وفصل معاون نيابة

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السيسي يوجه رسالة لإثيوبيا

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وزير الشباب يُكرم الطفل صاحب الصورة المؤثرة

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وفاة اللواء حمدي أبوهشيمة بعد صراع مع المرض

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الأوقاف ترد على حلقة بقناة الجزيرة ظهرت بها قيادات إخوانية

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بيان من «الخارجية» بشأن المصالحة مع قطر

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وزير العدل: دا أصعب قرار أخدته في حياتي

العالم المصري فاروق الباز

غير متوقع .. هكذا رد الباز علي نزول كائنات فضائية الأرض

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عماد الدين حسين: فرنسا أكثر احتياجا لمصر

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النواب يشيد بحديث الرئيس مع ماكرون حول إعلاء القيم الدينية على القيم الإنسانية

الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي

الإعلام الفرنسي : " السيسي " قاهر الإخوان .. حليف لـ" باريس "

فريدة الشوباشي

الشوباشي: السيسي خلي كلمتنا مسموعة أمام العالم

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دستوري: سبب واحد يدفع الحكومة لتقديم استقالتها

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عاجل.. حادث سير يُغيّب مذيعة الجزيرة

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ماكرون: مبيعات الأسلحة لمصر لن تكون مشروطة بحقوق الإنسان

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تصريحات هامة لـ"السيسي" بشأن لبنان

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أنا بسمع الكلام.. تواضروس يفجر مفاجأة عن احتفالات الكريسماس هذا العام

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مش أول مرة .. رد فعل "مسن أوسيم" بعد توزيع ماله من البلكونة

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عاجل.. ماكرون يستقبل السيسي في قصر الإليزيه

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