هذا البنك يسجل أعلى سعر للدولار.. وسعره الآن في السوق السوداء





انخفض سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه، اليوم الإثنين 29 أبريل 2024، بدعم توقعات متفائلة بشأن أداء الاقتصاد المصري على المدى المتوسط.

يأتي ذلك في وقت كشفت بيانات صندوق النقد الدولي أن الحكومة المصرية تعهدت بتنفيذ 8 إصلاحات أخرى، خلافاً إلى ما تم تنفيذه، في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه وحصلت بمصر بموجبه على دعم الصندوق من خلال رفع قيمة القرض الممنوح لمصر من 3 إلى 8 مليارات دولا، موزعة على دفعات.

سعر الدولار

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري 47.67 جنيه للشراء و47.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار بالسوق السوداء

واستقر سعر الدولار في السوق السوداء عند 48.50 جنيه.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري انخفاضاً جديدًا ليصل إلى مستوى 47.67 جنيه للشراء و47.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري في التعاملات الأخيرة حتى كتابة هذا التقرير 47.72 جنيه للشراء و47.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وفي بنك مصر سجل سعر العملة الأمريكية 47.72 جنيه للشراء و47.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية سجل الدولار 47.7 جنيه للشراء و47.8 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 47.72 جنيه للشراء و47.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وسجل الدولار في بنك القاهرة 47.82 جنيه للشراء و47.82 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار في البنوك

كان أعلى سعر للدولار في البنوك عند 47.95 جنيه للشراء 48.05 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس 47.70 جنيه للشراء و47.80 جنيه للبيع.

سجل الدولار في المصرف المتحد 47.65 جنيه للشراء و47.75 جنيه للبيع.