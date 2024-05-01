مطالبات في الزمالك بإبعاد عضو النادي وإقالة نجله





كشف الإعلامي أمير هشام مطالبات في الزمالك بإبعاد هشام نصر وإقالة نجله عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال أمير هشام عبر بلس 90: “مطالبات في الزمالك بإبعاد هشام نصر عضو النادي عن ملف النشاط الرياضي وإقالة نجله علي هشام نصر”.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره نهضة بركان المغربي، في نهائي النسخة الحالية من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتأهل نادي الزمالك إلى المباراة النهائية؛ بعد تخطي عقبة فريق دريمز الغاني ذهابًا وإيابًا بنتيجة 3-0.

فيما صعد نهضة بركان المغربي إلى هذا الدور؛ بعد انسحاب فريق اتحاد العاصمة الجزائري في مباراتي الذهابوالإياب.

وحدّد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يومي 12 و19 مايو 2024، موعدين لإقامة النهائي (ذهاب وعودة) من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.