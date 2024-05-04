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إبراهيم سعيد: جوميز يطلب رحيل شيكابالا رسميا عن الزمالك

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شيكابالا
السبت، 04-05-2024 10:22 ص نسمه عبد الوهاب
قال إبراهيم سعيد نجم كرة القدم المصرية السابق، إن محمود عبد الرازق "شيكابالا" سيكون خارج النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقال إبراهيم سعيد فى تصريحات تلفزيونية:«جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قرر بشكل رسمي رحيل محمود عبد الرازق شيكابالا عن نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة»

وأضاف:« عمري ما شوفت إصابة بالعضلة الأمامية تستمر لمدة شهر ونصف، الحقيقة إن شيكابالا خارج الزمالك بنهاية الموسم الحالي وأن جوميز لا يرغب في وجوده».
وأتم:« رحيل شيكابالا عن الزمالك هو بداية الإصلاح وتشكيل جوميز أفضل بدونه».
ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يستعد لمواجهة سموحة ضمن مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز في لقاء قوي بين الفريقين يوم الأحد المقبل.


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