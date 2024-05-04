إبراهيم سعيد: جوميز يطلب رحيل شيكابالا رسميا عن الزمالك

السبت، 04-05-2024
10:22 ص
نسمه عبد الوهاب
قال إبراهيم سعيد نجم كرة القدم المصرية السابق، إن محمود عبد الرازق "شيكابالا
" سيكون خارج النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقال إبراهيم سعيد فى تصريحات تلفزيونية:«جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك
قرر بشكل رسمي رحيل محمود عبد الرازق شيكابالا
عن نادي الزمالك
خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة»
وأضاف:« عمري ما شوفت إصابة بالعضلة الأمامية تستمر لمدة شهر ونصف، الحقيقة إن شيكابالا
خارج الزمالك
بنهاية الموسم الحالي وأن جوميز لا يرغب في وجوده».
وأتم:« رحيل شيكابالا
عن الزمالك
هو بداية الإصلاح وتشكيل جوميز أفضل بدونه».
ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك
، يستعد لمواجهة سموحة ضمن مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز في لقاء قوي بين الفريقين يوم الأحد المقبل.