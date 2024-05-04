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فيلم السرب يحقق إيرادات عالية في شباك التذاكر.. أكثر من 3 ملايين جنيه

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شريف منير
السبت، 04-05-2024 10:20 ص نسمه عبد الوهاب
حقق فيلم السرب للنجم أحمد السقا وشريف منير، إيرادات عالية في شباك التذاكر بين الأفلام المعروضة حاليًا، إذ حقق أكثر من 3 ملايين جنيه عن ليلة أمس الجمعة 3 مايو.
إيرادات فيلم السرب
حقق فيلم السرب إيرادات وصلت إلى 3,054,254 جنيه، حيث تصدر قائمة إيرادات الأفلام المعروضة حاليًا بدور السينما.
قصة فيلم السرب
فيلم السرب يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش، وصور "السقا" عددًا من المشاهد في طريق الإسكندرية الصحراوي، ويشارك في بطولة العمل كل من: آسر ياسين ومحمود عبد المغني وعمرو عبد الجليل.
أبطال فيلم السرب
فيلم السرب من تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال، بطولة كل من أحمد السقا والفنانة هند صبري، ومنى زكى، ودياب، وكريم فهمي، وآسر ياسين، وانضم شريف منير ومحمود عبد المغني مؤخرًا لقائمة ضيوف شرف الفيلم .

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