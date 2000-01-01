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بث مباشر.. مباراة برشلونة ويوفينتوس في دوري الأبطال

فنانة شهيرة تصدم الجميع وتخلع الحجاب بعد 10 سنوات من الإلتزام (فيديو)

رسالة عاجلة من الداخلية الكويتية لأمير البلاد

القادم صادم.. أحمد حسن يكشف مفاجأة في مستقبل الزمالك

الأوقاف ترد على حلقة بقناة الجزيرة ظهرت بها قيادات إخوانية

عاجل.. الملك سلمان يعزي أمير الكويت

بيان من مهرجان القاهرة عن المخرج المتحرش

داعية سعودي شهير يفجر جدل بفتوى عن المرأة

ضبط عصابة السطو على المواشي في السعودية

الخارجية الإماراتية تعلق على المصالحة مع قطر

الرياضة

برشلونة ويوفينتوس

بث مباشر.. مباراة برشلونة ويوفنتوس في دوري الأبطال

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القادم صادم.. أحمد حسن يكشف مفاجأة في مستقبل الزمالك

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قتلى وجرحى.. مسلحون يقتحمون ملعب كرة ويفتحون النار على اللاعبين

الرياضة

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تحرك مفاجئ من مرتضى منصور ونجله للعودة للزمالك

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قطر: إقامة السوبر بين الأهلي ونهضة البركان على أراضينا وإلا..!

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إبراهيم حسن يهاجم مدرب الأهلي «موسيماني»: «أخويا أفضل منه»

إبراهيم حسن

إبراهيم حسن: الأهلي مالوش شكل تحت قيادة موسيماني .. و أداؤه سيء جدا

فريق الزمالك

نجم الزمالك يرفض التجديد ويبلغ مسئول بـ " الأهلي " موافقته على الانتقال له في يناير

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مجدي عبد الغني يحرج إدارة الخطيب بسؤال غير متوقع .. والجماهير تفاجئه برد صادم

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وكيل اللاعب المغضوب عليه يستفز جماهير الأهلي: إذا أردتم عدم رؤيته فأقيلوا موسيماني الذي يحبه

بيراميدز والزمالك

ضربة موجعة لنادي بيراميدز قبل بداية الموسم

الزمالك

الزمالك يصرف المستحقات المتأخرة للاعبيه

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شاهد ماذا فعلوا في صور مرتضى منصور داخل الزمالك

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مرتضى منصور يتحدى ويفاجيء الجميع ببيان ناري

مارادونا

الأرجنتين تكرم الأسطورة بطريقة غير متوقعة

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أيمن يونس يفجر مفاجأة عن سر رفض الزمالك ضم أحمد الشيخ

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كهربا يفجر مفاجأة عن سبب بكائه بعد فوز الأهلي بكأس مصر

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أمير مرتضى منصور يخرج بتدوينة مفاجئة: «رموز مزيفة»

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شوبير يرد على غضب الجماهير من حديثه عن محمد الشناوي: طب اسمعوا كلامي عن السولية

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موسيماني يستفز جمهور الأهلي ويعلن تمسكه باللاعب المغضوب عليه: شبه بنزيما وفيرمينيو

محمد الشناوي

الشناوي يفجر مفاجأة عن أنباء طلبه الرحيل عن الأهلي للانتقال لـ ليفربول

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رسالة غامضة من نجم الزمالك بعد أنباء غضبه بعد استبعاده عقب مباراة الأهلي

فريق الأهلي

بعد رمضان صبحي وفتحي .. نجم أهلاوي جديد ينتقل إلى بيراميدز قبل دقائق من إغلاق القيد

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مرتضى منصور: جت لي مكالمة أكدت لي إني " هخش السجن قريب "

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تصريحات متميزة لـ"كلوب" عن إصرار صلاح وماني على الوضوء

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كلوب يعود لصوابه.. تشكيل ناري لـ ليفربول أمام وولفرهامبتون

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بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون

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مشاهدة مباراة ارسنال وتوتنهام اليوم بالدوري الإنجليزي

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تصريح مفاجيء من اتحاد الكرة بشأن مرتضى منصور

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بيراميدز يعلن شعاره الجديد قبل إنطلاق الموسم الجديد

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الزمالك يتمسك بعمر السعيد ويرفض رحيله

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سلبية مسحة كورونا محمود حمدى الونش

مارادونا

الكشف عن كنز مخفي في حجرة " مارادونا"

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أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

ارشيفية

وفاة أفضل مهاجم كرة عالمي

فريق الأهلي

نجم الأهلي: مش عايزين الفوز بالكأس يعمي عينينا عن هذه المشكلة الخطيرة بالفريق

أبو تريكة

أبو تريكة يفاجيء لاعب الأهلي بتعليق غريب بعدما كاد يضيع كأس مصر من الفريق

كهربا

كهربا يوجه رسالة نارية لجمهور الزمالك بعد فوز الأهلي بالكأس

الاهلي وطلائع

بث مباشر.. مباراة الأهلي وطلائع الجيش في نهائي الكأس

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نقل وليد سليمان إلى المستشفى بسبب كورونا

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موعد مباراة الأهلي والطلائع في نهائي الكأس والقنوات الناقلة

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«باتشيكو» يطلب رحيل ثنائي الزمالك

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موسيماني سيفاجيء طلائع الجيش بلاعب غير متوقع في نهائي الكأس .. تعرف على اسمه

رضا عبد العال

رضا عبد العال: هذا اللاعب سيرحل عن الزمالك .. كل تصرفاته تؤكد ذلك

عبد الخالق عبدالله

مستشار بن زايد: صفعة جديدة لـ الإخوان ستظهر نتائجها قريبا

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