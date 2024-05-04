سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم

السبت، 04-05-2024
10:18 ص
نسمه عبد الوهاب
سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، مستويات ثابتة اليوم السبت 4 مايو 2024، خلال ثاني أيام العطلة الأسبوعية في البنوك
الحكومية والخاصة، حيث سجلت العملة الأمريكية في البنك المركزي المصري مستوى 47.88 جنيه للشراء و48.02 جنيه للبيع.
سعر صرف الدولار
بلغ سعر صرف الدولار في البنك الأهلي الكويتي نحو 47.9 جنيه للشراء و48 جنيهًا للبيع، واستقر سعر صرف الدولار في البنك العقاري المصري العربي عند مستوى 47.9 جنيه للشراء و48 جنيهًا للبيع.
سعر الدولار
مقابل الجنيه
تحدد سعر الدولار
مقابل الجنيه في بنك مصر عند مستوى 47.9 جنيه للشراء و48 جنيهًا للبيع، وبلغ سعر الدولار
مقابل الجنيه في بنك قناة السويس نحو 47.85 جنيه للشراء و47.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار
الآن
استقر سعر الدولار
الآن في البنك المصري الخليجي عند مستوى 48 جنيهًا للشراء و48.1 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار
الآن في بنك الكويت الوطني ليسجل مستوى 48.1 جنيه للشراء و48.2 جنيه للبيع.