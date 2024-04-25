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غير مستقر.. سعر الدولار الآن بالبنوك بعد ارتفاعه المفاجئ

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غير مستقر.. سعر الدولار الآن بالبنوك بعد ارتفاعه المفاجئ

الخميس، 25-04-2024 01:51 م

ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم بالبنوك المصرية بعد أن سجل ارتفاعا مفاجئا غير الأسبوع الماضي، حيث سجل فى البنك الأهلى المصرى 47.85 للشراء، 47.95 جنيه للبيع، أما في بنك مصر سجل 47.85 للشراء، 47.95 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل 47.85 للشراء، 47.95 جنيه للبيع.

 

وقرر البنك المركزى المصرى، تعطيل العمل بالبنوك العاملة فى مصر، الخميس، الموافق 25 أبريل 2024، بمناسبة عيد تحرير سيناء، ويُستأنف العمل صباح يوم الأحد 28 أبريل 2024.

 

وسجل سعر الدولار فى البنوك المصرية كالتالى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

47.85 جنيه للشراء.

 

47.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

47.85 جنيه للشراء.

 

47.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

47.85 جنيه للشراء.

 

47.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

47.85 جنيه للشراء.

 

47.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

47.85 جنيه للشراء.

 

47.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

47.85 جنيه للشراء.

 

47.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك قناة السويس

47.85 جنيه للشراء.

 

47.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك البركة

47.85 جنيه للشراء.

 

47.95 جنيه للبيع.

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