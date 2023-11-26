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السيسي: هناك استعداد لإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح

الأحد، 26-11-2023 01:16 ص

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن هناك استعدادا لإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو وعاصمتها القدس الشرقية تكون منزوعة السلاح.

 

وأوضح السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسي وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، وبلجيكا ألكسندر دي كرو، أن المأمول هو إقامة دولة فلسطينية على حدود الـ4 من يونيو وعاصمتها القدس الشرقية إلى جوار الدولة الإسرائيلية.

 

وتابع: "مستعدون لتكون الدولة منزوعة السلاح، ووجود قوات من "الناتو" أو الأمم المتحدة أو قوات عربية أو أمريكية لتحقيق الأمن لكلا الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية"، مبينا أن "إحياء مسار حل الدولتين قد لا يكون مطلوبا؛ نتيجة تعثر المسار على مدار السنوات الماضية".

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