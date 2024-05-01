سائح تركي يطعن شرطياً إسرائيلياً بالقدس والاحتلال يقتله في الحال





وثق مقطع فيديو، لحظة قيام سائح تركي بطعن شرطيا إسرائيليا في القدس قبل أن تطلق قوات إسرائيلية النار عليه فترديه قتيلاً.

وقالت الشرطة الإسرائيلية: "وصل إرهابي مسلح بسكين إلى البلدة القديمة في القدس... وتعدى على ضابط شرطة الحدود وطعنه".

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن منفذ عملية الطعن بالبلدة القديمة في القدس سائح تركي، وصل إلى الأراضي الفلسطينية أول أمس الاثنين.

ووفقاً لما ذكرته وسائل إعلام تركية، فإن السائح يدعى حسن ساكلانان، يبلغ من العمر 34 عاماً، وكان يعمل إمام مسجد في ولاية شانلي أورفا، جنوب شرقي تركيا، وقد توجه إلى القدس، ضمن فوج سياحي تركي قبل 72 ساعة من الواقعة.

وأشارت إلى أن ساكلانان ولد في 1 يناير 1990 في بلدة إيوبيه بولاية شانلي أورفا، وهو أب لطفلين.

وكانت مشاهد نشرتها قناة "كان" الإسرائيلية، قد أظهرت السائح التركي وهو ينقض فجأة على شرطي إسرائيلي طعناً بالسكين، إلا أن آخر كان بالمكان قام بإطلاق النار على الرجل وأرداه قتيلاً.