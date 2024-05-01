فيديو.. لحظة إطلاق رجل أعمال النار على رأسه لسبب صادم

وثق مقطع فيديو، لحظة انتحار رجل أعمال باكستاني، قبل ثلاثة أيام، بإطلاق النار على نفسه بعد خسارته مبلغ مالي ضخم.



وأظهر الفيديو، رجل الأعمال يجلس على كرسي داخل مكتبه في مدينة راولبندي، برفقة شخص آخر، ثم أخرج سلاح ناري "مسدس"، وأطلق النار على رأسه، ما أدى لوفاته في الحال.

وذكرت وسائل الإعلام، أن رجل الأعمال اسمه أرشد جمال، وقرر إنهاء حياته وانتحر بسبب خسارة مالية تقدر ب 3.5 مليون دولار، ما يعادل 13 مليون ريال.