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غادة عبد الرازق: ندمانة ولو رجع بيا الزمن مكنتش هخش التمثيل

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غادة عبد الرازق
السبت، 04-05-2024 10:04 ص نسمه عبد الوهاب
 كشفت الفنانة غادة عبد الرازق عن ندمها لاختيارها مجال التمثيل وذلك خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة"، مؤكدة أن الشهرة والتواجد تحت الأضواء تسببا في معاناتها لمدة 35 عامًا من عدم الاستقرار العاطفي،  على الرغم من أن التمثيل قد أثر بشكل كبير على حياتها، ورفعها إلى مكانة رفيعة، ومنحها حب الجمهور ومميزات عديدة، لكنه في نفس الوقت أخذ الكثير من جوانب حياتها.
غادة عبد الرازق نادمة على دخول مجال التمثيل tajuki 1 غادة عبد الرازق نادمة على دخول مجال التمثيل
أشارت غادة إلى أن العناد كان دافعا لقرارات خاطئة اتخذتها في حياتها، مع اعترافها بشعورها بالندم على بعض تلك القرارات قائلة: "التمثيل أفادني كثيراً جداً ووضعني في مكانة رهيبة، ومنحني حب الناس وحاجات ثانية كثيرة؛ لكنه خذ مني حاجات كثيرة أوي أوي في حياتي أثرت عليا".

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