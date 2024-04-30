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الجيش الأمريكي ينشر أول صور للصيف البحري الذي أقامه في غزة

خ
ميناء
الثلاثاء، 30-04-2024 11:21 ص

 

نشرت القيادة المركزية للجيش الأميركي، اليوم الثلاثاء، الصور الأولى للرصيف البحري الذي بدأت ببنائه قبالة ساحل غزة.

تكلفة الرصيف

وقالت القيادة المركزية للجيش الأميركي في منشور على حسابها في "إكس": "سيدعم الرصيف البحري الجهود الرامية إلى إيصال المساعدات إلى المدنيين في قطاع غزة".

وقال البنتاغون يوم الإثنين إن تكلفة بناء الرصيف البحري لن تقل عن 320 مليون دولار.

وفي حديث للصحفيين، قالت سابرينا سينغ، المتحدثة باسم البنتاغون، إن التكلفة تقدير تقريبي للمشروع وتشمل نقل المعدات وأقسام الرصيف من الولايات المتحدة إلى ساحل غزة، بالإضافة إلى عمليات البناء وتوصيل المساعدات.

وبموجب خطة الجيش الأميركي، سيتم تحميل المساعدات على سفن تجارية في قبرص لتنقلها إلى الرصيف العائم.

وسيتم تحميل المنصات على شاحنات والتي ستكون بدورها محمولة على سفن أصغر تتجه إلى جسر معدني عائم ذو مسارين. أما الجسر الذي يبلغ طوله 550 مترا فسيتم ربطه بالشاطئ بواسطة قوات الدفاع الإسرائيلية.

وذكر مسؤول عسكري أميركي أن وحدة هندسية تابعة للجيش الأميركي تعاونت مع وحدة هندسية تابعة للجيش الإسرائيلي في الأسابيع الأخيرة للتدريب على تركيب الجسر، عبر التمرين على شاطئ إسرائيلي على الساحل.

ويقع الميناء الجديد إلى جنوب غرب مدينة غزة مباشرة، إلى الشمال قليلا من طريق يشطر غزة، قام الجيش الإسرائيلي بإنشائه خلال القتال الحالي ضد حماس.




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