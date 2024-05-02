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ميار الببلاوي تُصعد ضد داعية شهير اتهمها بالزنا.. والأخير مستعد اعتذر بشرط

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ميار الببلاوي
الخميس، 02-05-2024 02:48 ص

 

أعلنت الإعلامية والفنانة المعتزلة، ميار الببلاوي مقاضاة الداعية محمد أبو بكر بتهمة القذف والتشهير بها واتهامها بـ"الزنا".

رد الداعية

من جانبه، رد الداعية الديني المعروف محمد أبو بكر، على ميار بأنه لم يتحدث في عرضها ولم يسئ لها، معلقا في بث مباشر له عبر صفحته الرسمية بـ "فيسبوك"، وقال: "لم أتعرض لميار الببلاوي بسب أو بقذف أو بتشهير، أنا وصفت الفعل ولم أتحدث عن الشخص.. طب ليه ذكرت اسمها في الأول؟ لأنها هي المتحدثة وهي من صرحت وتكلمت".

أضاف "لم أخطئ، أنا بينت حكما شرعيا أحاسب عليه بين يدي الله سبحان وتعالى، وممكن أعتذر للفنانة في حالة واحدة أن يحكم القضاء بالبراءة، وسأعتذر لها علشان هي زعلت".

الطلاق 11 مرة

وفي وقت سابق، صرحت ميار الببلاوي، خلال لقائها مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامجها "العرافة"، قائلة: تعرضت للطلاق من زوجي الأول 11 مرة بسبب رغبته في الإنجاب.

ليرد عليها الشيخ: "الزواج باطل يا ست ميار والرجوع باطل يا ست ميار، ومعندناش طلاق في الإسلام اسمه 11 مرة ومعندناش حاجة اسمها تحليل، لكن عندنا زواج شرعي، إن عاش معها بالمعروف وإلا فيفارقها بالإحسان، ومعندناش حاجة اسمها ترجع بمكالمة تليفون".

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