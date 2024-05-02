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الكشف عن ما قاله كلوب لصلاح وتسبب في المشاداة بينهما

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كلوب وصلاح
الخميس، 02-05-2024 12:53 م


سرب مهاجم وست هام يونايتد، ميشيل أنطونيو الكلمات التي تلفظ بها مدرب نادي ليفربول يورغن كلوب للاعبه المصري محمد صلاح قبل مشادتهما خلال مواجهة "الريدز" ووست هام السبت الماضي.

 

ولم يدفع كلوب بصلاح أساسيا في لقاء وست هام وقرر إشراكه في آخر 11 دقيقة عندما كانت النتيجة تشير للتعادل 2-2، ودخل الثنائي في مشادة كلامية على خط التماس قبل نزول النجم المصري إلى أرضية الملعب.

 

 

ولم تتمكن الميكروفونات من التقاط الحوار الذي جرى بين صلاح وكلوب أثناء مشادتهما ولكن يبدو كما لو أن بعض لاعبي وست هام الذين كانوا يجلسون على مقاعد البدلاء سمعوا ما جرى بين المدرب الألماني والنجم المصري.

 

وكشف أنطونيو الذي شارك في المباراة وسجل الهدف الثاني لوست هام، أن كلوب أبدى انزعاجه من الطريقة التي صافحه بها صلاح قبل نزوله إلى الملعب، ووجه له تهديدا بإعادته لمقاعد البدلاء.

 

وقال أنطونيو في تصريحات أبرزها موقع "talksport": "ما سأقوله ليس معلومات داخلية، لم يخبرني بها أحد، ولكن هذا ما سمعته ويردده الأولاد (زملاؤه في وست هام) في الملعب عن الاشتباك بين صلاح وكلوب".

 

وأضاف: "عندما يدخل اللاعبون في ليفربول يعانقهم كلوب ويقول لهم حظا سعيدا، لكن عندما دخل صلاح، سار في تجاه مختلف وكان يرتدي واقي الساق وأشياء من هذا القبيل".

 

وتابع: "مد كلوب يده لمصافحة صلاح وظل ينتظره لبعض الوقت، وعندما أنهى ما كان يفعله (صلاح)، صفع يد كلوب بتحية باردة".

 

واختتم: "من الواضح أن كلوب لم يعجبه ما قام به صلاح وقال له: هل تريد أن تجلس على مقاعد البدلاء مرة أخرى؟ أم تريد أن تستمر وتشارك؟.. لم يخبرني أحد بما قاله صلاح".

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