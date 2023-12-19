أول تعليق من السيسي على فوزه بفترة رئاسية ثالثة (فيديو)

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الرئيس السيسي
الثلاثاء، 19-12-2023 11:01 ص


علق الرئيس عبدالفتاح السيسي على فوزه في الانتخابات الرئاسية لمصر لـ6 أعوام قادمة بنسبة 89.6%.
وقال السيسي: إن "اصطفاف المصريين في الانتخابات الرئاسية يؤكد على أن إرادة المصريين نافذة بصوت كل مصري ومصرية".
وتابع: "ذلك المشهد الذي تابعته عن كثب ويدفعني لأن أعبر عن عظيم تقديري وامتناني لكل المصريين، الذين شاركوا في هذا الحدث المهم في هذا الظرف الدقيق والذي تواجه فيه الدولة حزمة من التحديات على كافة المستويات".
وأضاف: "اختياركم لي أمانة أدعو الله أن يوفقني في حملها بنجاح وتسليمها بتجرد، فلنعمل معا لأجل مصرنا العزيزة وبقوة شعبه واصطفافه دائما وأبدا.. تحيا مصر.. تحيا مصر".


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