مفاجأة.. كم وصل سعر الدولار اليوم بالبنوك والسوق السوداء

الخميس، 18-04-2024
01:45 م
سعر الدولار
بالجنيه خلال تعاملات اليوم في البنوك المصرية والسوق السوداء شهد حالة من الاستقرار في «بيع وشراء» بعد الانخفاض الجديد خلال تعاملات أمس وجاء ذلك بعد 50 يومًا على القرار الصادر من المركزي المصري، وبتحرير سعر صرف الجنيه وتعويمه أمام الدولار
الامريكي وجميع العملات الأجنبية الاخري، مع رفع سعر الفائدة في جميع البنوك إلى 6 %.
سعر الدولار
الآن بالجنيه المصري في البنك المركزي
تراجع سعر الدولار
مقابل الجنيه في آخر بيان صادر من البنك المركزي إلى: 48.45 جنيه للشراء، في المقابل 48.55 جنيه للبيع.
سعر الدولار
اليوم في البنوك الحكومية
- سجل الدولار
في البنك الأهلي: 48.45 جنيه للشراء، مقابل 48.55 جنيه للبيع.
- سجل الدولار
في بنك مصر: 48.45 جنيه للشراء، مقابل 48.55 جنيه للبيع.
- سجل الدولار
في بنك الإسكندرية: 48.45 جنيه للشراء، مقابل 48.55 جنيه للبيع.
- سجل الدولار
في بنك القاهرة: 48.54 جنيه للشراء، مقابل 48.55 جنيه للبيع.
- سجل الدولار
في بنك التجاري الدولي: 48.45 جنيه للشراء، مقابل 48.55 جنيه للبيع.
- سجل الدولار
في بنك أبوظبي الإسلامي: 48.45 جنيه للشراء مقابل 48.55 جنيه للبيع.
- سجل الدولار
في بنك قناة السويس: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع.
- سجل الدولار
في بنك البركة: 48.45 جنيه للشراء،مقابل 48.55 جنيه للبيع.
أعلي سعر الدولار
اليوم الخميس في السوق السوداء
استقر سعر الدولار
بالجنيه المصري صباح اليوم الخميس الموافق 18-4-2024 في السوق السوداء أو السوق الموازي عند 48.76 جنيه للشراء، في المقابل 28.86 جنيه في حالة البيع.