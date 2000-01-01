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بشري سارة من السعودية للدفعة 36

تراجع جديد للدولار في المعاملات الصباحية ليسجل هذا الرقم

صادم.. يصور زوجتيه أثناء ممارسة الرذيلة مع 4 شباب

مشادة بين إلهام شاهين ومخرج شهير:«ربنا يشفيكي»

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صدمة.. فنان شهير: أريد تقديم أدوار مثلية فقط

مال وأعمال

الدولار

تراجع جديد للدولار في المعاملات الصباحية ليسجل هذا الرقم

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هبوط حاد بشكل مفاجئ .. ماذا حدث في تعاملات الجنيه والدولار اليوم ؟

الدولار

الدولار يتراجع أمام فوز بايدن

مال وأعمال

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نزيف حاد.. الدولار يحقق مفاجأة ويتراجع أمام الجنيه

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

أسعار-الدولار

أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

أسعار-الدولار

أسعار متفاوتة للدولار اليوم أمام الجنيه

الذهب

قفزة جنونية لأسعار الذهب في الأسواق

الدولار

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

أسعار-الدولار

الدولار يواصل الاستحواذ على الاهتمام بهذه الأسعار أمام الجنيه

سعر-الدولار-فى-مصر-1600x1000

الدولار الأمريكي يستقر عند هذا الرقم

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أسعار الدولار أمام الجنيه تواصل الإثارة وتسجل هذه الأرقام

ترامب و بايدن

الصراع يحتدم.. حملة بايدن لـ ترامب : تصريحاتك " فاضحة "

وزير المالية

الوزراء يوافق علي مشروع الصكوك ويحيله إلي " النواب "

الدولار

ارتفاع جديد للدولار في المعاملات الصباحية

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الدولار يواصل الارتفاع أمام الجنيه ويسجل هذا الرقم

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صدمة جديدة لتركيا

دولار

بعد تراجعه.. البنك المركزي: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي

ارشيفية

مميزات جديدة لـ كروت " ميزة ".. تعرف عليها

الدولار

الدولار يواصل ارتفاعه فى المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

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عقوبات مالية على ناديين سعوديين

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الدولار ينتفض أمام الجنيه ويعود للارتفاع

الدولار

قفزة للدولار في المعاملات الصباحية ليسجل هذا الرقم

ذهب (أرشيفية)

بـ939 جنيه.. أسعار الذهب اليوم

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ننشر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

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ننشر أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم

الدولار

تراجع كبير للدولار أمام الجنيه في المعاملات الصباحية

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ننشر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

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أسعار الدولار أمام الجنيه في مختلف البنوك اليوم

ارشيفية

البنك المركزي يعلن عن تحويلات تاريخية للمصريين بالخارج

الدولار

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

علاج سرطان البروستاتا

علاج سرطان البروستاتا

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الدولار أمام الجنيه اليوم.. أسعار متفاوتة في البنوك

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

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الدولار في التعاملات المسائية.. هذه الأسعار

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الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

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الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

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ننشر أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت

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الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

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ارتفاع حاد للدولار أمام الجنيه.. العملة الخضراء تنتفض

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