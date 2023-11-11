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ضحايا لقمة العيش.. إصابة 10 عمال فى انقلاب سيارة بالبحيرة

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حادث
السبت، 11-11-2023 03:51 م نسمه عبد الوهاب
أصيب 10 أشخاص بكدمات وسحجات وجروح متفرقة فى حادث انقلاب سيارة "دبابه" محمله بعمالة زراعية بطريق الشيخ زايد أمام كوبر المساهمه بدائرة مركز شرطة وادى النطرون بمحافظة البحيرة.
تلقى اللواء محمود هويدى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة بطريق الشيخ زايد بدائرة مركز شرطة وادى النطرون.


بالانتقال والفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة بالطريق المشار اليه وأسفر الحادث عن إصابة كلا من:- م.ش 42 سنه أبو المطامير بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، ر.م 53 سنه أبو المطامير كدمات متفرقه بالجسم، ع.ح 24 سنه أبو المطامير، ع.ص 45 سنه أبو المطامير كدمات متفرقه بالجسم، ا .م 25 سنه أبو المطامير كدمات متفرقه بالجسم، ح.م ذكر 28 سنه أبو المطامير كدمات متفرقه بالجسم، ا.ر ذكر 45 سنه أبو المطامير كدمات وسحجات متفرقه بالجسم، م.ا 29 سنه كدمات وسحجات متفرقه، ا.ص ذكر 20 سنه أبو المطامير كدمات وسحجات متفرقه بالجسم، خ.س 25 سنه كدمات وسحجات متفرقه بالجسم.

تم نقل المصابون لمستشفى وادى النطرون وجارٍ عمل الاسعافات الاولية والفحوصات اللازمة، وتحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة.

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