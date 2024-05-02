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أول تعليق من الصحة على كارثة "أسترازينيكا"

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متحدث الصحة
الخميس، 02-05-2024 02:10 ص

 

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن لم يتم رصد أي إصابة في من تلقوا عقار أسترازينيكا أو غيره من اللقاحات.

 

وأضاف "حسام عبدالغفار" خلال استضافته مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن هيئة الدواء الأوروبية منحت موافقة على استخدام لقاح أسترازينيكا، متابعا: اللقاح قد يسبب جلطات، وذلك موجود داخل موافقة اللقاح.

 

 

وأوضح أن هناك أكثر من 170 دولة أجازت استخدم عقار أسترازينيكا.، مضيفا: هناك 2 مليار و500 مليون شخص في العالم تلقوا عقار أسترازينيكا، وأصيب منهم 80 شخصا فقط بالجلطات.

 واسترسل: نسبة لا تزيد عن 3 في المليون أصيبوا بالجلطات بعد تلقي اللقاح، متابعا: لا يوجد عقار أو دواء آمن بنسبة 100%، ولكل دواء آثار وأعراض جانبية.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، أن الدولة المصرية لم تتخل عن صحة مواطنيها وحريصة على حياتهم، لافتا إلى أن الدولة أيضا حريصة على منع أي ضرر يلحق بالمواطنين في من تلقوا اللقاح.

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