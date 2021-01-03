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فاجعة.. وفاة مرضى كورونا في آن واحد بعزل الحسينية بالشرقية (فيديو)

وفاة مرضى كورونا بعزل الحسينية
ممرضة
 
الأحد، 03-01-2021 08:55 ص أحمد سالم

أثار فيديو مصور في ساعة مبكرة صباح اليوم الأحد، من داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى عزل الحسينية بمحافظة الشرقية، جدل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 

وأظهر الفيديو حالة ارتباك قصوى بين أفراد الطاقم الطبي بمستشفى الحسينية، وقال مصور الفيديو: "كل اللي في العناية ماتوا بسبب نقص الاكسجين.. لا حول ولا قوة إلا بالله". 

وعلى الجانب الآخر، علق الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة في الشرقية على الفيديو المتداول قائلًا بأن ما يثار عن وفاة جميع المرضى، غير صحيح وعار تمامًا من الصحة. 

وأوضح خلال تصريحات صحفية، أن الوفيات أربعة فقط وجاءت نتيجة تدهور مفاجئ في الحالة الصحية للمرضى ونتج ذلك عن مضاعفات حادة. 

شاهد الفيديو من هنا

 

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