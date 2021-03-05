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مجددًا.. سعد لمجرد أمام محكمة الجنايات بتهمة الاغتصاب

سعد لمجرد
سعد لمجرد
 
الجمعة، 05-03-2021 02:27 م متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت محكمة الاستئناف في العاصمة الفرنسية ، باريس، أن المغني المغربي ، سعد لمجرد ، ستوجه له تهمة جديدة أمام محكمة الجنايات بتهمة اغتصاب الفتاة فرنسية .
وأشارت تقارير فرنسية إلي أنه سيتم إعادة محاكمته بتهمة اغتصاب شابة فرنسية في عام 2016 .
وكان قاضي التحقيق الفرنسي صنف الحادث علي أنه اعتداء جنسي وعنف مشدد من قبل سعد لمجرد في حق لورا بريول في إبريل 2019 لكن دائرة التحقيق في محكمة الاستئناف ألفت الأمر في يناير 2020 ، مضيفة أن إلغاء الحكم في السابق كان مجرد تعليق أقدم عليه القاضي الأول لغياب الحمض النووي للمشتبه فيه في مكان آخر غير الملابس الداخلية للضحية ، حسبما نشرت " صدي" .
جدير بالذكر أن الفنان سعد لمجرد كان اتهم باغتصاب الفتاة التي تبلغ من العمر 20 عام في غرفة فندقه في باريس ويواجه حكما بالسجن بـ 20 عام في حالة ثبوت التهمة .  

 

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