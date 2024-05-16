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شوبير يكشف موقف محمد صلاح من معسكر المنتخب

صلاح
صلاح
الخميس، 16-05-2024 10:19 ص

 

كشف الإعلامي أحمد شوبير موقف محمد صلاح من معسكر منتخب مصر المقبل عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال شوبير : حصري وعلى مسئوليتي الشخصية، محمد صلاح سيعود من جديد لقياده منتخبنا الوطني،وانتهت المشكله و الازمة.

علي الجانب الاخر كان قد قال وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي إن مراكز الشباب في مصر تضم جميع الأنشطة سواء فنية أو ثقافية أو اجتماعية ولا يقتصر الأمر على الرياضة فقط.

ونوّه وزير الشباب والرياضة خلال لقائه ببرنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة سي بي سي، إلى أن المنتخب الوطني لكرة القدم لديه امتحان قوي ما بين خوض التصفيات المؤهلة للمونديال وكأس الأمم الإفريقية 2025

وتابع وزير الرياضة، أن الوزارة تقوم بتوفير كل شيء للمنتخبات الوطنية لكرة القدم ونتابع بشكل دوري مع اتحاد الكرة.

ونفى وزير الرياضة ما يثار بشأن وجود أزمات متعلقة باللاعب محمد صلاح موضحًا أنه فخر لكل المصريين وسيتواجد بشكل طبيعي في معسكر المنتخب المقبل ، ووجوده يغير شكل المنتخب.

وأكد صبحي: "لا ندير الأندية أو الاتحادات في مصر ولكن نتدخل فقط لحل الأزمات وحفظ الاستقرار".

وبعث وزير الرياضة رسالة للجميع مؤكدًا أن مصلحة كل المنتخبات الوطنية في المقام الأول دائمًا.

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