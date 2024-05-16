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"حط إيده في التيشيرت".. سائق "دي دي" يحاول ممارسة الشذوذ مع طالب أثناء توصيله

دي دي
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الخميس، 16-05-2024 01:01 م


كشف والد الطالب ضحية عملية التحرش من سائق تطبيق دي دي للتوصيل والنقل الذكي، إن نجله تعرض للتحرش من السائق بأن وضع يده في تيشرت نجله.

والد أحد ضحايا بقضية تحرش دي دي يكشف تفاصيل واقعة الشذوذ

وأوضح والد الطالب الذي تعرض لتحرش من قبل شخص سائق لسيارة دي دي، أن نجله عاد مع أصدقائه من الجامعة من ناحية طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر، وأصدقاؤه نزلوا في مكان قريب، ونجله ركب في الأمام بجانب السائق.

وأضاف أن السائق في أول تصرف شاذ له، وضع يده في تيشرت نجله، لكن الشاب دفعه، ثم عاد السائق وحاول التحرش بالولد مرة أخرى.

وأردف بأن نجله طلب من السائق الدخول من بوابة بها عدد من أفراد الشرطة، وحينما رآهم استنجد بهم، وتم القبض على السائق وأخذه للجنايات.

واستكمل بأنه فوجئ باتصال الشرطة بأن نجله تعرض للتحرش، وحينما وصل إلى نجله مع الشرطة وجده في حالة ذهول مما حدث.

وأشار إلى أن الشرطة علمت من المتحرش أنه بعمر أكثر من 40 عاما ومتزوج ولديه 3 أولاد، وقال للشرطة إنه لديه ميولا لشذوذ جنسي، مضيفا أن الشركة توكل محامين للدفاع عن السائقين المتحرشين والجناة.

ولفت إلى أن شقيق السائق المتحرش طلب من الأسرة التنازل عن القضية ومسامحة المتحرش، لكنه رد عليه بأنه يرفض ذلك، لأنه لا يقبل أن يحدث لأي أحد آخر.

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