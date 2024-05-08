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مفاجأة في سعر الدولار اليوم بالبنوك الرسمية

الدولار
ا
الأربعاء، 08-05-2024 01:40 م


تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بينما استقر السعر في 8 بنوك أخرى، مقارنة بأسعار أمس.

سعر الدولار :

البنك الأهلي المصري: 47.67 جنيه للشراء، و47.80 جنيه للبيع.

بنك مصر: 47.67 جنيه للشراء، و47.77 جنيه للبيع.

 

بنك القاهرة: 47.67 جنيه للشراء، و47.77 جنيه للبيع.

 

البنك التجاري الدولي: 47.67 جنيه للشراء، و47.77 جنيه للبيع.

 

بنك البركة: 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع.

 

بنك قناة السويس: 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع.

 

بنك كريدي أجريكول: 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع.

 

بنك الإسكندرية: 47.67 جنيه للشراء، و47.77 جنيه للبيع.

 

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.77 جنيه للشراء، و47.87 جنيه للبيع بتراجع 23 قرشا للشراء والبيع.

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