يسرا تفجر مفاجأة عن شروط قبولها التعاون مع الأجيال الجديدة من الفنانين

السبت، 18-05-2024
11:51 ص
نسمه عبد الوهاب
اكدت النجمة يسرا
بدأ التحضير لجزء ثاني من فيلم فيلم شقو
، وتشارك فيه البطولة الفن
ان عمرو يوسف، أمينة خليل، محمد ممدوح، موضحة أنه سيكون غني بالتفاصيل والشخصية التي تجسدها ضمن الأحداث سوف تشهد تطورات غنية، وسوف تظهر وتتكشف خلاله العديد من الخلفيات الخاصة بها.
وعن تعاونها مع الأجيال الجديدة من الفن
انين قالت يسرا
في حوار لها على موقع العربية نت: «أتعامل بكل ود واحترام، فلا يوجد أي مقارنة بين الجيل الحالي والجيل السابق من الفن
انين، لا يوجد أحد يستبدل أحدًا، ولا يوجد أحد يشبه الآخر، وأنا لا أتواجد من أجل الظهور شرطي لقبول العمل أن يضيف لرصيدي، ومن يعرض على المشاركة لابد أن يعرف قيمتي وجوهري كممثلة، وقد قدمت في أعمالي العديد من الشباب الذين أصبحوا نجومًا، وأشعر بالسعادة عند رؤيتهم على الشاشة، وأقدم لهم التهنئة دائمًا على أعمالهم».
يسرا
تتألق بفستان لامع
وعن عودة البطولات النسائية قالت يسرا
: «بالتأكيد هي مهمة للغاية، لأن قضايا المرأة كثيرة ومتشعبة، وأكبر من كونها مشاكل مع الرجل، وهناك مئات القضايا التي يمكننا مناقشتها في أعمال فنية، فمثلًا في فيلم ليلة العيد نناقش مسألة الختان وزواج القاصرات والعنف ضد المرأة، هذه مشاكل تخص الرجل أيضًا فهو ظلم تتعرض له المرأة ويتم قهرها في المجتمع، وأيضًا الرجل يظلم نفسه فيها بسبب العادات والتقاليد الخاطئة أو بسبب الجهل والفقر الواقع عليه، فيدفعهما هما الاثنان للهروب من القسوة والظلم الواقع عليهما، لذا هذه مشاكل حقيقية يجب أن نتناولها ونطرحها في الأعمال الفن
ية».