بعد بيان البنك المركزي.. هبوط كبير في سعر الدولار بالبنوك





هبط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك، اليوم، بحسب آخر تحديثات على مواقع البنوك الرسمية بعد صعود ملحوظ.

بيان البنك المركزي

يأتي ذلك بعد صدور بيان البنك المركزي بشان ارتفاع الاحتياطي صافي الاحتياطات النقدية إلى 41.057 مليار دولار بنهاية شهر أبريل الماضي.

وكانت وزيرة التخطيط أعلنت عن تسلم مصر دفعة جديدة وهي الدفعة الثانية من مستحقات مشروع رأس الحكمة، والمقدرة بنحو 20 مليار دولار خلال شهر مايو الجاري، وهو ما يؤثر بالإيجاب على سعر الصرف وقد يردى إلى تراجع الدولار مجددا.

سعر الدولار

وشهد سعر الدولار في البنوك تراجعا لأقل من 48 جنيها، ويظل متراجعا بفارق كبير من اعلى سعر سجله وهو فوق الـ50 جنيها في البنوك يوم 6 مارس تحديدا سجل 50.85 جنيه.

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي 47.5 جنيه للشراء و 47.6 جنيها للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك مصر 47.51 جنيه للشراء و 47.61 جنيها للبيع.

سعر الدولار في السوق السوداء

كما يبحث البعض عن سعر الدولار في السوق السوداء اليوم، والتي أصيبت بالشلل بضربة قاضية من البنك المركزي مطلع الشهر الماضي ، مع توحيد سعر الصرف للقضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي بعد دخول مليارات الدولارات خزينة الدولة.

سعر الدولار في البنك المركزي

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري، جاء كما يلي:

1 دولار = 47.48 جنيه للشراء.

1 دولار = 47.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، جاء كما يلي:

1 دولار= 47.5 جنيه للشراء.

1 دولار= 47.6 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

وعن سعر الورقة الخضراء مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، فجاء كالتالي:

1 دولار = 47.51 جنيه للشراء.

1 دولار = 47.61 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

وعن سعر الورقة الخضراء مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، فجاء كالتالي:

1 دولار= 47.5 جنيه للشراء.

1 دولار= 47.6 جنيها للبيع