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وصلة رقص مثيرة لسيدة منتقبة على مركب نيلي تثير ضجة

منتقبة
ا
الأربعاء، 15-05-2024 11:07 ص


تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي عددا من الفيديوهات لفتاة منتقبة ترقص بأحد المراكب النيلية بطريقة مثيرة، وسط مجموعة كبيرة من الناس.

وأثارت فيديوهات الرقص للفتاة المنتقبة، الجدل بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث كانت ترقص على أنغام الأغنية الشهيرة حبيبي يا عيني للفنانة اللبنانية مايا يزبك.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع فيديو فتاة منتقبة ترقص أمام عدد كبير من المواطنين بأحد المراكب النيلية، ورأى الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أن ما فعلته الفتاة المنتقبة يسيء للدين الإسلامي وللنساء المنتقبات.

حالة من الغضب بسبب منتقبة

ولقي فيديو رقص فتاة منتقبة، موجة من الغضب والاستياء عبر موقع فيسبوك، وعلق الكثير من المتابعين حول الفيديوهات، وخاصة أن الفتاة ظهرت مرتدية النقاب، وترقص بكل جرأة أمام عدد كبير من الناس، دون أي حياء منها.

وشن المتابعون هجومًا على الفتاة المنتقبة، بعد تداول فيديوهات لها وهي ترقص دون احترام منها للنقاب والآداب العامة، وكان من أبرز التعليقات: أنا مش مصدومة من إنها منتقبة وبترقص.. أنا مصدومة من الناس اللي حواليها.

منتقبة ترقص

وكتب صاحب حساب عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: يا نهار أسود ومنيل على الزمن اللي بقينا فيه.. اللهم نسألك الآخرة، وعلق آخر قائلًا: النقاب بريء منها محدش يحكم على كل اللي لابسين نقاب ومحتشمين بكده.

وعلق أحد المتابعين على فيديو رقص منتقبة، قائلًا: جماعة نعقل بس كده ونفكر شوية هي مش منتقبة أصلًا ولابسه النقاب عشان تعمل اللي بتعمله ده، ومحدش يشوفها بس هي مش عارفة اتلعنت قد إيه واتحسبن عليها قد ايه، وادعى عليها قد ايه عشان أساءت لدينها، اقسم بالله إحنا بقينا مغيبين بشكل مش طبيعي، اللهم احفظنا وثبتنا وربنا يهديها ويهدينا جميعا يارب.

 

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