نشرت وسائل اعلام عبرية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات من اقتحام الدبابات الإسرائيلية لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني ومحور فلاديفيا ورفع علم الاحتلال.



وكانت تعدت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس القوات الإسرائيلية لاتخاذها قرارا باقتحام مدينة رفح جنوب غزة.

وقالت "كتائب القسام" في بيان مقتضب "اخترتم اقتحام رفح.. لن تمروا".

كما نشرت صورة لعناصرها وهم يواجهون الجيش الإسرائيلي ويدمرون آلياته.

وكان مجلس الحرب الإسرائيلي قرارا بالإجماع لاستمرار العملية العسكرية في رفح للضغط على حماس.

وذكر مكتب رئيس الوزراء أن "مجلس وزراء الحرب قرر بالإجماع مواصلة إسرائيل عمليتها في رفح من أجل ممارسة الضغط العسكري على حماس لدفع عملية إطلاق سراح الرهائن وتحقيق الأهداف الأخرى للحرب".

وأضافت رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن تل أبيب سترسل وفدا تقنيا إلى القاهرة لبحث رد حماس، حيث قالت في بيان: "رغم أن اقتراح حماس بعيد كل البعد عن المطالب الإسرائيلية الضرورية، فإن تل أبيب سترسل وفدا من الوسطاء لاستنفاد إمكانية التوصل إلى اتفاق في ظل شروط مقبولة لإسرائيل".

ويأتي القرار الذي أصدره مجلس الحرب الإسرائيلي بعد ساعات من الآن حركة حماس أنها أبلغت الوسطاء القطري والمصري بموافقتها على مقترحهم لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت في بيان: "أجرى الأخ المجاهد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومع وزير المخابرات المصرية السيد عباس كامل، وأبلغهم موافقة حركة حماس على مقترحهم بشأن اتفاق وقف إطلاق النار".

إلى ذلك، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر أن حركة حماس وافقت على مقترح أحادي الجانب بشأن وقف إطلاق النار في غزة، مشيرة إلى أن "الورقة المصرية المعدلة التي وافقت عليها حماس تختلف عن التي صدقت عليها إسرائيل".

وفي المقابل أكدت صحيفة "هآرتس" العبرية نقلا عن مصادر دبلوماسية إسرائيلية يوم الاثنين، أن المقترح الذي وافقت عليه حركة حماس يشبه المقترح الذي وافقت عليه إسرائيل.

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