تصدرت الترند.. ملك السعودية يصدر عدة أوامر ملكية مفاجئة

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عدة أوامر
ملكية، جاءت كالتالي وفق وكالة الأنباء الرسمية واس:
أمر ملكي: يعين
صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن
مستشاراً خاصاً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.
أمر ملكي: يعفى
معالي الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري نائب وزير الحرس الوطني من منصبه.
أمر ملكي: يكلف
صاحب السمو الأمير الدكتور / عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن
المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين بالقيام بعمل نائب وزير الحرس الوطني.
أمر ملكي: يعين
معالي الأستاذ / عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة
وزير.
أمر ملكي: يعيين
معالي الأستاذ/ خالد بن محمد بن عبدالعزيز العبدالكريم أمينا عاما لمجلس الوزراء
بمرتبة وزير.
أمر ملكي : تعفى
معالي الأستاذة / الشيهانة بنت صالح بن عبدالله العزاز نائب الأمين العام لمجلس
الوزراء من منصبها.
أمر ملكي: يعين
معالي الأستاذ/ خالد بن محمد بن عبدالعزيز العبدالكريم أمينا عاما لمجلس الوزراء
بمرتبة وزير.
أمر ملكي : تعين
معالي الأستاذة / الشيهانة بنت صالح بن عبدالله العزاز مستشاراً بالديوان الملكي
بالمرتبة الممتازة.
أمر ملكي : يعين
الأستاذ / مازن بن تركي بن عبدالله السديري مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس
الوزراء بالمرتبة الممتازة.
أمر ملكي : يعين
المهندس/ سامي بن عبدالله مقيم نائباً لرئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء
الاصطناعي بالمرتبة الممتازة.
أمر ملكي : يعين
الأستاذ / الربدي بن فهد بن عبدالعزيز الربدي رئيساً لمكتب إدارة البيانات الوطنية
بالمرتبة الممتازة.
أمر ملكي : يعين
الأستاذ / عبدالمحسن بن سعد بن عبدالمحسن الخلف نائباً لوزير المالية بالمرتبة
الممتازة.
أمر ملكي : يعين
الأستاذ / عبدالعزيز بن سعود بن عبدالعزيز الدحيم مساعداً لوزير التجارة بالمرتبة
الممتازة.
أمر ملكي : يعين
المهندس / أنس بن عبدالله بن حمد الصليع مساعداً لوزير السياحة بالمرتبة الممتازة.