الأربعاء 15 مايو 2024
توقيت مصر 20:22 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

ضربة للمحتفظين بالعملة الخضراء.. سعر الدولار اليوم في البنوك

سائق أوبر للنيابة العامة: "لو عملت كده اعدموني"

تفعيل خاصية لأول مرة في سيارات "أوبر" بعد حادث فتاة التجمع

بيان من "الداخلية" بشأن الاعتداء على "كمين مطروح"

شقيقة "فتاة التجمع" تكشف تفاصيل جديدة عن الواقعة: السائق سمعه ضعيف

"100 جمل أو 200 بقرة".. تفاصيل شرط الصلح مع مطرب المهرجانات "عصام صاصا"

امرأة منتقبة تهاجم صاحب محل هواتف من الخلف.. شاهد ما حدث

مفاجأة.. "مبابي" في الدوري السعودي قريباً

منها المؤخرة والرئة.. أخطر أجزاء في الدجاجة احذر أكلها

وصلة رقص مثيرة لسيدة منتقبة على مركب نيلي تثير ضجة

بيان من "الداخلية" بشأن الاعتداء على "كمين مطروح"

الداخلية
ا
الأربعاء، 15-05-2024 12:58 م


كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد مواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام عدد من السيارات بالمرور بجوار أحد الأكمنة المرورية الاصطدام بأحد الأقماع المرورية.

وقالت وزارة الداخلية أنه بالفحص تبين أن مقطع الفيديو المشار إليه قديم تم تصويره عام 2018م خلال الإحتفال بزفاف أحد الأشخاص بمحافظة مطروح ، وتم بثه عام 2022م من قِبل (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح )، كما قام (شخص آخر ، مقيم بمحافظة القاهرة) ، بإعادة بثه وحذفه من تلقاء نفسه حين علمه بأن مقطع الفيديو قديم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما .

إقرأ ايضا

سائق اوبر

سائق أوبر للنيابة العامة: "لو عملت كده اعدموني"

اوبر

تفعيل خاصية لأول مرة في سيارات "أوبر" بعد حادث فتاة التجمع

شقيقة فتاة

شقيقة "فتاة التجمع" تكشف تفاصيل جديدة عن الواقعة: السائق سمعه ضعيف

أخبار متعلقة

IMG-20240423-WA0004

ركل مؤخرتها العارية بقدمه.. الجمهور يضرب مصارع إيراني تعدى على فتاة داخل الحلبة