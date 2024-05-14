الكويت تعلن القبض على أحد أفراد الأسرة الحاكمة متلبساً بجريمة صادمة داخل منزله (صور)





أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، عن القبض على مواطن من الأسرة الحاكمة في الكويت يقوم بزراعة الماريجوانا بمنزله و3 أشخاص من الجنسية الآسيوية بحوزتهم مواد مخدرة.

وأوضحت أنه تم العثور على 270 شتلة ماريجوانا مخلتفة الاحجام ونحو 5 أطنان من الماريجوانا الجاهزة للاستخدام و4150 حبة كبتاجون و 620 سيجارة من الماريجوانا و50 جرام من مادة الحشيش المخدرة و21 جرام كوكايين و6 علب زيت الماريجوانا و 27 جرام من الفطر المخدر و2 سيجارة الكترونية من مادة الماريجوانا و 3 قطع من حلويات الماريجوانا و 10 زجاجات خمر.

وأكدت أنه جاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تمهيداً لإحالة المتهمين والمضبوطات الى نيابة المخدرات.









