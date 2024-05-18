سارة نخلة تعلن فسخ خطبتها: قدر الله وما شاء فعل

السبت، 18-05-2024
12:32 م
نسمه عبد الوهاب
اعلنت الفنانة والإعلامية سارة نخلة
انفصالها عن خطيبها، بعد أشهر قليلة من الاحتفال بخطبتها في يناير الماضي.
وكتبت سارة نخلة
عبر خاصية "ستوري" في صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "ردا على اسئلة كل الناس الي بتحبني وردا على كل الشائعات الفترة الي فاتت والسؤال المتكرر يا سارة فرحك ايمتا؟ وزي ما اعلنت خطوبتي وشاركتكم اللحظة دي لازم برضو تعرفوا ان الانفصال حصل بيني وبين خطيبي السابق المحترم الذي أكن له كل الاحترام اشهد له بحسن تربيته و أصله الكريم ونبل اخلاقه و كرمه ولكن كل شيء قسمة ونصيب و قدر الله و ماشاء فعل".