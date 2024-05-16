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بعد هبوطه أمس.. أعلى سعر الدولار اليوم يسجل هذا الرقم

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الدولار
الخميس، 16-05-2024 01:40 م


بعد أن وصل سعر الدولار أمس في المواقع الرسمية للبنوك إلى أدنى مستوى له منذ تحرير البنك المركزي المصري لسعر الصرف في 6 مارس الماضي، استقر  اليوم الخميس 16 مايو 2024، وسجل أقل سعر له في بنك الكويت الوطني.

ووصل سعر الدولار إلى 46.78 جنيه للشراء و 46.91 جنيه للبيع وفق آخر تحديث للموقع الرسمي للبنك المركزي المصري أمس.

 

سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي عند  46.83 جنيه للشراء 46.93 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في مصر

وصل سعر الدولار اليوم في بنك مصر إلى نحو 46.83 جنيه للشراء 46.93 جنيه للبيع.

 

أعلى سعر للدولار في مصر

وسجل أعلى سعر لصرف الدولار أمام الجنيه في بنك ابوظبي الإسلامي مصر، 46.9 جنيه للشراء و 47.03 جنيه للبيع.

 

أقل سعر للدولار في مصر

وجاء أقل سعر للدولار اليوم في بنك الكويت الوطني بنحو 46.78 جنيه للشراء 46.88 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار أمام الجنيه

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك العربي الافريقي 46.83 جنيه للشراء 46.93 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في مصر تحديث يومي

 

وناهز سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib نحو 46.83 جنيه للشراء 46.93 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو في البنك الأهلي

كما ارتفع سعر اليورو اليوم إلى 50.9 جنيه للشراء 51.1 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

 

سعر اليورو أمام الجنيه

ووصل سعر اليورو اليوم في بنك مصر، 50.9 جنيه للشراء 51.1 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو اليوم في مصر

وسجل سعر اليورو في البنك العربي الافريقي 50.9 جنيه للشراء 51.1 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو

ولامس اليورو في بنك CIB مصر نحو في بنك مصر، 50.9 جنيه للشراء 51.1 جنيه للبيع.

وجاء قرار البنك المركزي المصري في 6 مارس الماضي بتحرير سعر الصرف وفقا لآليات العرض والطلب بالسوق، ضابطا للسوق المصرفية ومن ثم الاقتصاد ككل، وأصبحت العملات الأجنبية أكثر مرونة في الصرف ارتفاعا وانخفاضا أمام الجنيه.

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