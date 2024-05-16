قبلات وأحضان.. رد فعل سلمى أبوضيف على طلب خطبتها من حبيبها





أعلنت الفنانة سلمى أبوضيف عن خطبتها، إذ نشرت صوراً مع خطيبها في أحد الشوارع المليئة بالأشجار، وظهرت عليها علامات السعادة.

على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، شاركت سلمى صورا لها مع خطيبها، وأعلنت عن سعادتها بارتداء خاتم الخطبة، وكتبت تعليقا تحت الصورة مرفقا بأغنية "زغروطة حلوة"، كما قامت باحتضان الشاب وتبادل القبلات.

وأعلنت الفنانة الشابة اسم خطيبها، إدريس عبدالعزيز، الذي شارك معها فيديو يظهر لحظة تقديمه لها الخاتم، إذ عبر عن سعادته بالانضمام إليها في حياته، وعلق على الفيديو قائلاً: "مرحبًا بكِ في عائلتي"، لترد عليه سلمى بكلمة "زوجي".

سلمى أبوضيف وخطيبها

فيما يتعلق بإطلالتها، ظهرت سلمى مرتدية فستانًا أبيض اللون مع جاكيت بني، وقد صمم بأناقة ونقوش بسيطة وأكمام طويلة، واعتمدت تسريحة شعر محكمة من الأمام، مع مكياج ناعم يتناسب مع إطلالتها الأنيقة.

من جانبه، ظهر خطيب سلمى بجاكيت أسود وبنطلون جينز وتيشيرت أبيض.

سلمى أبوضيف وخطيبها

كانت سلمى أبو ضيف قد تحدثت سابقًا عن مواصفات فتى أحلامها، مؤكدة أهمية الكرم والسخاء في الشريك المستقبلي، وأشارت إلى أنها تفضل الرجل المتفهم والمتحفز والذي يتمتع بالطموح، وهي الصفات التي تعتبرها أساسية في بناء علاقة ناجحة.







