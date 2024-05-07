سعر الدولار يرتفع في أول يوم عمل بالبنوك بعد 4 أيام إجازة





ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024، داخل البنوك العاملة في مصر بعد عودتها للعمل مرة أخرى بعد انتهاء العطلة الأسبوعية وإجازة شم النسيم وعيد العمال.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه اليوم نحو 47.9 جنيه للشراء، ونحو 48 جنيها للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي نحو 47.9 جنيه للشراء، ونحو 48 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في التجاري الدولي نحو 47.9 جنيه للشراء، ونحو 48 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في البنك المصري الخليجي نحو 48 جنيها للشراء، ونحو 48.1 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في بنك الإسكندرية نحو 47.9 جنيه للشراء، ونحو 48 جنيها للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد نحو 47.5 جنيه للشراء، ونحو 47.9 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار أمام الجنيه في مصرف أبو ظبي نحو 48.1 جنيه للشراء، ونحو 48.2 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في بنك كريدي أجريكول نحو 47.9 جنيه للشراء، ونحو 48 جنيه للبيع.